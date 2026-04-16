安達結希さん（11）の遺体が見つかった事件で16日未明、父親が逮捕されました。ここからはその経緯などについてフジテレビ・上法玄解説委員と見ていきます。遠藤玲子キャスター：逮捕された安達優季容疑者（37）ですが、戸籍上、結希さんの養父に当たります。安達容疑者は、「私のやったことに間違いありません」と死体遺棄容疑を認めていて、捜査関係者によりますと殺害についても認める供述をしているということです。安達容疑者