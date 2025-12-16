突然ですが、「パスタ」の正式名称知っていますか？意外にも略語なんです…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「パスタシュッタ」でした！「パスタ」は、日本語では「パスタシュッタ」とも呼ばれる言葉に由来します。直訳すると「乾いたパスタ料理」という意味で、ソースと和えて皿に盛る一般的なパスタ料理の総称を指します。「乾いた」といっても乾麺という意味ではなく、スープ状ではない“汁気が少ない料理”というニ