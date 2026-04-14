カフを巻く必要も、ネット接続も、十数分待つ必要もなく、ロボットが「一目見る」だけで、約30秒で心拍数や血圧、体温など複数の指標を測定し、さらに感情状態まで識別できる。このほど、こうした機能を備えた電子科技大学の研究チームが開発した非接触型ヘルスケアロボット「康宝」が注目を集めている。多くの人になじみのあるスマートウォッチやリストバンドといった従来のウェアラブル機器と比べ、「康宝」は「装着」というステ