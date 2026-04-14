先頃開催された「2026年海南省小中高生長縄大会」がネットで大きな話題となっている。10人でチャレンジする種目では、海南省の三亜崖州湾科技城寰島実験中学校（中高一貫校）のチームが息をピッタリと合わせて跳び、なんと1分間で258回跳んで、優勝を手にした。優勝した寰島実験中学校のチームは、中学1年生から3年生の生徒10人で構成され、2人が回す役を担当し、8人が跳んだ。チームを率いた教師の王梓旭先生によると、参戦チーム