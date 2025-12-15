２歳のマイル王者を決める第７７回朝日杯ＦＳ・Ｇ１は２１日、阪神・芝１６００メートルで行われる。アドマイヤクワッズを出走させる友道康夫調教師（６２）＝栗東＝は、連覇と自ら最多を更新するレース４勝目がかかる。これまで出走のべ６頭で３勝。驚異の成績を生んだのは、同師の馬づくりへの深い理念だった。ヤマタケ（山本武志）記者が読み解く。友道厩舎といえば中長距離。競馬界では“常識”だろう。実際にＪＲＡ重賞７