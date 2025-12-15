佐賀関の大規模火災で15日から大分市の許可を受けて立ち入り規制エリア内でのボランティア活動が始まりました。 【写真を見る】規制エリアでボランティア活動始まるがれき撤去や竹藪伐採佐賀関大規模火災 大分市社会福祉協議会は、12月1日に災害ボランティアセンターを設置しています。これまでに市営住宅への引っ越しの手伝いや家財の搬出など、被災者らの依頼19件にのべ161人が対応しています。 15日から規制区域内