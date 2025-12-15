メ～テレ（名古屋テレビ） 15日朝、三重県鈴鹿市の解体工事現場で、作業員1人が土砂に埋まり、死亡しました。 午前9時10分ごろ、鈴鹿市寺家町の結婚式場の解体工事現場で、「60代男性が作業中に土砂に埋まった」と一緒に作業していた人から119番通報がありました。 警察や消防によりますと、土砂に埋まったのは、鬼頭幸志さん（64）で、約3時間後に救助され病院に搬送されましたが、死亡しました。 当時、現場では