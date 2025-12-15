丸千代山岡家がマドを開けて続騰している。同社は前週末１２日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、材料視された。今期の売上高予想は従来の見通しから３６億９７００万円増額して４２７億円（前期比２３．５％増）、最終利益予想は２億７６００万円増額して３２億３０００万円（同１４．０％増）に修正した。公式アプリを活用した販売促進