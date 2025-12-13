¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡á2024Ç¯5·î¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»ÔËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï12Æü¡¢É÷Àã¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤ä´ØÀ¾¶õ¹Á¤È·ë¤Ö·×183ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â­»ß¤á¤µ¤ì¤¿Ìó750¿Í¤¬¶õ¹Á¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ÛÆâ¤ò°ìÉô³«Êü¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ä¿²ÂÞ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£JRËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ËÈ¯Ãå¤¹¤ë²÷Â®¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ç¤â±¿µÙ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£