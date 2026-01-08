2026年1月7日（水）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（プレシャス）』が期間・数量限定で販売されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 『生チョコレート（プレシャス）』は、赤ワインとシャンパンが香り立つ、プレシャスな生チョコレートです。 “恋人たちのキュヴェ”というロマンチックな名前のシャンパンとバレンタインデー発祥の地から届く赤ワイン。ともにバレ