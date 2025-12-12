動画共有アプリ「TikTok」を運営するTikTok Japanは12月11日、収益化プログラム「Creator Rewards Program」で一部クリエイターの動画に報酬が正しく支払われない不具合が発生していたことを、公式Xアカウントで明らかにしました。対象期間は12月4日から10日までで、原因となったシステムエラーはすでに修正済みとしています。同社は影響を受けた動画について順次審査と対応を行っているとし、クリエイターに対して謝罪しまし