司組長が浮かべた「笑みの意味」年の瀬の足音が近づく12月上旬。好天に恵まれた愛知県豊橋市の閑静な住宅街の一角にある六代目山口組の直系組織・十一代目平井一家の本部周辺には、早朝から緊迫した空気が流れていた。地元の愛知県警や警視庁などの捜査員十数人が警備・警戒を続けており、正門の巨大なシャッターが開閉するたびに、捜査員の厳しい視線が向けられていたのだ。「関東の巨大組織・住吉会が小川修司会長以下、最高幹部