今年も連日のように報道されている物価高。ふるさと納税においてもその影響は大きく、寄付者のお礼品選びに変化が生じている。さとふるは、物価高を背景に高まる“生活応援” “プチ贅沢”という2つのふるさと納税ニーズに対応したイベント「物価高時代のさとふるマルシェ」を開催中だ。12月9日から12日まで、二子玉川ライズ ガレリアで実施するにあたり、9日にメディア向け取材会を開催した。〈“生活応援”と“プチ贅沢”の二極