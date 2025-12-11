【2025年ふるさと納税動向】“生活応援” or “プチ贅沢”「物価高時代のさとふるマルシェ」メディア取材会

今年も連日のように報道されている物価高。ふるさと納税においてもその影響は大きく、寄付者のお礼品選びに変化が生じている。

さとふるは、物価高を背景に高まる“生活応援” “プチ贅沢”という2つのふるさと納税ニーズに対応したイベント「物価高時代のさとふるマルシェ」を開催中だ。12月9日から12日まで、二子玉川ライズ ガレリアで実施するにあたり、9日にメディア向け取材会を開催した。

〈“生活応援”と“プチ贅沢”の二極化が特徴〉

同社が発表した2025年人気お礼品ランキング(速報)では、「訳あり品」や「日用品」など日常を支える実用性の高い“生活応援お礼品”と、物価高疲れの中で非日常を味わえる「牛タン」や「うなぎ」などの“プチ贅沢お礼品”がそれぞれ上位に入り、“生活応援”と“プチ贅沢”の二極化が顕著に表れた。

今回のイベントでは、こうした寄付者動向を踏まえ、“生活応援お礼品”と“プチ贅沢お礼品”という2つのテーマに沿ったお礼品を販売する。気に入ったものがあればその場でふるさと納税の寄付をすることも可能となっている。

“プチ贅沢お礼品”では、2025年のランキングで1位となった「【さとふる限定】宮古の厚切り塩だれ牛タン1.4kg【タン先あり】」(岩手県宮古市･寄付金額11,500円)、6位の「【創業60年】老舗肉屋の特上ハンバーグ10個」(佐賀県唐津市･寄付金額13,000円)など、年末年始の食卓を華やかにする食材で、普段は手を出しにくいと感じる心を満たす特別なお礼品を中心にラインアップした。

販売品の一部を用いたグルメを提供するキッチンカーでは、「自宅でお手軽黒豚角煮まんじゅうセット」(鹿児島県志布志市･寄付金額15,000円)、「【中津からあげ】(調理済)骨なしもも肉」(大分県中津市･寄付金額11,000円)、「あまおう いちご 4パック(約1,080g)」(福岡県大木町･寄付金額8,800円)など4品を、250円〜500円のお試し価格で味わうことが出来る。

キッチンカーのメニュー

生産者で会場に参加したJA福岡大城の苺部会大木地区販売役員の北原幸則氏は「さとふるを通して、生産者が集まる大木の苺を安定して、良い鮮度で供給することが出来る。今年は残暑も厳しかったが、この時期良い質でお届けでき、ふるさと納税により認知度も上げることが出来る」と説明した。

あまおういちご

実施期間:2025年12月9日〜12月12日10:00〜 19:00

※9日は12:00開始、12日は18:00終了

場所:二子玉川ライズ ガレリア(東京都世田谷区玉川2丁目21-1)

アクセス:東急田園都市線･大井町線「二子玉川駅」直結

実施内容 :お礼品の販売、キッチンカーにて飲食物の販売、ガチャガチャ