漫画家の山本さほさんが、2024年からはじまった“発見だらけ”の子育ての日々をつづります。今回は、出産前後で変わったこども服の好みについてです。高校生でバイクに乗り始めてから尖ったバイクが気になるようになり、どんどん趣味が変わったことを思い返すと……。この漫画をすべて読む（全5P）次回は12月25日（木）公開予定です。『きょうも厄日ですTHE FINAL』がいよいよ発売！ツイていると、逆に心底不安になるのは