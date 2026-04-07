漫画家倉田真由美さん（54）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。4月からの交通ルール変更について私見をつづった。今月1日から、自転車の青切符制度が導入された。16歳以上の運転者を対象に、違反した場合には青切符を切られる。主な違反金は、スマートフォンを操作しながらの運転には1万2000円、信号無視や道路の逆走、危険回避の場合などを除く歩道通行は6000円、傘差しや周囲の音が聞こえない状況でのイヤホン着