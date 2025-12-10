株式会社KADOKAWAは、2026年3月23日に『浜辺美波カレンダー２０２６．０４-２０２７．０３』を発売する。【写真】黒いもふもふわんこを見つめる美麗カットなど公開今作も浜辺美波がカレンダーの撮影内容をセルフプロデュース。「わんこと巡る1年」をコンセプトに、等身大感あふれるカットから、25歳を迎えた今だから表現できる大人っぽい表情、さらには絵画作品のような美麗でエモーショナルなカットなど、愛犬たちと撮影したさま