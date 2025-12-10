洞不全症候群、パーキンソン病と診断され療養中だった歌手の美川憲一が１０日、都内で復帰会見を行った。美川は９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、今月１４日に愛知でのディナーショーから復帰する。公の場は７月２４日の東京・Ｊ：ＣＯＭホール八王子でのコンサート以来。会見に美川は