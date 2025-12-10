ロッテ・西川史礁外野手が１０日、ＺＯＺＯで契約更改交渉に臨み、今季から２６００万円増の年俸４２００万円（金額は推定）でサインした。取材に応じた西川は「ビックリしました（笑）。今回、提示された金額を見たときは球団に感謝の思いでした。（今季の成績は）自分自身は、納得できる数字ではないですが、成長した姿で貢献できるように頑張っていきたいなと思います」と力を込めた。西川は青学大３年だった２４年３月の欧