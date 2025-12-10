建設進む大栄〜松尾横芝2025年12月1日、国土交通省関東地方整備局とNEXCO東日本関東支社が、圏央道の建設工事の状況について情報共有する会議を開催。この中で、進捗状況や今後の見込みなどが話し合われました。【地図】圏央道「千葉唯一の未開通区間」の建設ルートを見る（画像）両者は千葉県内で、圏央道の大栄JCT〜松尾横芝IC間18.5kmの建設を進めています。用地は2013年度に買収に着手し、すでに取得が完了。現在は、全