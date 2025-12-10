9日放送回で最終回を迎えた火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）。関係者によると、同ドラマのスペシャルドラマの制作が早くも決定したという。第7話の無料配信再生数が552万回を突破し、TBSのドラマやバラエティーを含む全番組の中で歴代最多を更新。10月の初回放送の直後からXでトレンド入りするなど、当初から秋ドラマの中で高い注目を集めていた。「原作は、漫画家・イラストレーターの谷口菜津子氏さん（37）