大分県豊後大野市千歳町で恒例のイルミネーションイベントが始まり、15万球の灯りが冬の夜を彩っています。 【写真を見る】冬の夜を彩る15万球の輝きイルミネーションイベント開幕地元特産ひょうたんランタンが人気大分 「ちとせイルミネーション」は地元の魅力を多くの人に知ってもらおうと、地域おこし団体が毎年、企画・運営しているイベントです。 今年は去年よりも3万球多い、およそ15万球のLEDが