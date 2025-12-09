阪神ＯＢのマット・マートン氏（４４）が８日、兵庫県西宮市の関西学院大西宮上ケ原キャンパスでトークショーを行った。自身と並ぶ球団記録の３０試合連続安打をマークしている近本に、新記録達成を期待した。「チームの主力っていうか優れた逸材だよ。彼がやっていることはリスペクトしているよ」。自然豊かなキャンパスで伝説の助っ人は近本への期待を口にした。マートンは２０１１年に球団新記録を樹立。近本は２２年に並