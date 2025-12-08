90ºÐ¤ÎÅ¹¼ç¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê½©ÍÕ¸¶±Ø¡¦ÅÅµ¤³¹¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Î½ñÅ¹¡ÖËüÀ¤½ñË¼¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤Ë¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤ï¤º¤«°ìÄÚ¡ª Å¹¤ËÎ©¤ÄÅ¹¼ç¤ÎÁúÄ»ÏÂ»Ò¤µ¤óÆ±½ñÅ¹¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼1³¬¤Î¤ï¤º¤«1ÄÚ¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹½¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê½ñÅ¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÅ¹¼ç¤Ï90ºÐ¤ÎÁúÄ»ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡£ÀèÂåÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤¬1969Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÅ¹¤ò°ú¤­·Ñ¤®¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤­