·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç·ÄÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¦´ßÇî¹¬»á¡Ê63¡Ë¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£´ß»á¤Ï23Ç¯7·î¤Ë¡ÖÂ¿È¯À­¹ü¿ñ¼ð¡×¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¾Ì¿10Ç¯¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£·î6Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ô½µ´Ö¡¢º¸Â­¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤º¤Ã¤ÈÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤¬¡ÖÂ¿È¯À­¹ü¿ñ¼ð¤Î¼£ÎÅ¤ÇÉþÍÑ¤·¤Æ¤ë¶¯¤¤Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç·ìÀò¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¾å¤Ë