指定暴力団「住吉会」の会長ら7人が、前会長の住宅に侵入し現金5000万円を盗んだ疑いなどで逮捕されました。窃盗と邸宅侵入などの疑いで逮捕された指定暴力団住吉会会長・小川修容疑者（72）ら7人は2022年5月、千葉県柏市にある関功前会長の住宅に侵入し、現金5000万円を盗んだ疑いなどがもたれています。小川容疑者らは被害届を出した関前会長の関係者に被害届の取り下げを迫った疑いももたれています。小川容疑者は指示役で、関