J１で２位の柏レイソルは12月６日、最終節で天皇杯覇者のFC町田ゼルビアとホームで対戦。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK 25小島亨介DF 42原田亘DF ４古賀太陽DF 26杉岡大暉DF 14小屋松知哉MF 39中川敦瑛MF 21小西雄大MF 24久保藤次郎MF 20瀬川祐輔FW ８小泉佳穂FW ９細谷真大 柏は勝点72。首位の鹿島アントラーズを１ポイント差で追走する。引き分け以上で逆転優勝の可能性がある。最後に栄冠を