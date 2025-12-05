北京首都国際空港に駐機する中国国際航空などの航空機＝2022年【北京共同】中国の大手3社を含む航空各社は5日、日本路線の航空券の取り消しや変更に無料で応じる期限を今月31日から来年3月28日に延長すると発表した。中国メディアが報じた。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁を巡る日中対立が長期化する事態を見据えた措置とみられる。大手3社は中国国際航空と中国東方航空、中国南方航空。日本を離着陸する便に加え、日