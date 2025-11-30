リンクをコピーする

●12月 1日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ＢＲＡＮＵ東証グロース情報・通信業 【事業内容】 中小建設事業者に特化した各種IT（情報技術）サービスの提供など 【業績データ】 売上高営業利益経常