今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＢＲＡＮＵ、ファンディノ
●12月 1日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<460A> ＢＲＡＮＵ 東証グロース 情報・通信業
【事業内容】
中小建設事業者に特化した各種IT（情報技術）サービスの提供など
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2024年10月期 1412 100 96 65 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募50万株、売り出し63万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し16万9500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 980円
【調達資金の使途】人材採用および開発業務委託に係る支出など。
●12月 5日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<462A> ＦＵＮＤＩＮＮＯ 東証グロース 証券商品先物
【事業内容】
未上場企業エクイティープラットフォーム事業の運営など
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2024年10月期 1184 -1059 -1,076 -1421 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村證券
【公募・売り出し】
公募8万7700株、売り出し241万1000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し37万4800株を実施する。
【公募・売り出し価格】 620円
【調達資金の使途】採用費・人件費、マーケティング費用。
株探ニュース