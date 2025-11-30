●12月 1日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<460A> ＢＲＡＮＵ　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　中小建設事業者に特化した各種IT（情報技術）サービスの提供など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年10月期　　 1412　　　　 100　　　　　96　　　　　65　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募50万株、売り出し63万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し16万9500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　980円

　【調達資金の使途】人材採用および開発業務委託に係る支出など。

●12月 5日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<462A> ＦＵＮＤＩＮＮＯ　　　　　東証グロース　　　証券商品先物　
　【事業内容】
　　未上場企業エクイティープラットフォーム事業の運営など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年10月期　　 1184　　　 -1059　　　-1,076　　　 -1421　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村證券

　【公募・売り出し】
　　公募8万7700株、売り出し241万1000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し37万4800株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　620円

　【調達資金の使途】採用費・人件費、マーケティング費用。


