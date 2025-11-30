元F1ドライバーの中嶋悟氏（72）が29日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）にゲスト出演。中嶋氏のこれまでの愛車を明かしたが、32歳だった1985年以降、12台中11台が同じ車種なことを明かした。中嶋氏は18歳で運転免許証を取得し、最初は日産のフェアレディZ、その後はマツダやトヨタ車を所有したこともあった。だが、85年にホンダの初代レジェンドを所有して以来、一度だけホンダNSXを挟み、22年の5代目