なでしこジャパン、カナダに3ー0で勝利「勝てたことが一番」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • なでしこジャパンは29日、カナダと対戦して3ー0で勝利した
  • 前半43分に谷川萌々子が先制すると、後半は田中美南と藤野あおばが追加点
  • 国際Aマッチ5試合ぶりの白星を手にし、来年3月のアジア杯に弾みをつけた
