１８年ぶりとなる「ラッシュアワー」シリーズ最新作が動き出している。報道によれば、製作の背景にはドナルド・トランプ米大統領の要望があったとされ、配給はパラマウントが担当することになった。参入は、トランプ氏と友人であり資金提供者でもある同社オーナー、ラリー・エリソンとの会話を経て決まったという。関係者は「トランプ氏が直接パラマウントのオーナーに働きかけた」と