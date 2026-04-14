都内のビルに強盗に入る目的でバールなどを所持したとして、5人が逮捕されました。「報酬をもらう予定だった」と話しているということです。いずれも住所・職業不詳の真田恵介容疑者（46）や山口優空容疑者（20）ら5人は、きのう午前、東京・上野の駐車場で強盗に入る目的でバールや果物ナイフなどを所持し、待機していた疑いがもたれています。警視庁によりますと、警察官が不審な車両の周りにいた5人を見つけ声をかけると、慌て