京都・南丹市の山林で13日に見つかった遺体が、3月23日から行方不明になっている小学生の安達結希さんと確認されました。フジテレビ・上法玄解説委員にお話を聞いていきます。大変痛ましい結果となりました。榎並榎並大二郎キャスター：安達さんはどういった点から身元の特定につながったんでしょうか。フジテレビ・上法玄解説委員：まずDNA鑑定と、14日に司法解剖が行われたので歯形の照合、こういった複合的な要素からご遺体の身