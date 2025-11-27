午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２８、値下がり銘柄数は５９８、変わらずは８０銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に電気機器、非鉄金属、鉱業、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは精密機器、医薬品、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS