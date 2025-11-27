フォスター電機は大幅高で３日続伸している。シンガポールに拠点を置く投資運用会社アクシウム・キャピタルが２６日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書で、株式保有比率がこれまでの１４．２４％から１５．３３％に上昇しており、思惑視した買いが入っている。報告義務発生日は１１月１８日。保有目的は「純投資」としている。 出所：MINKABU PRESS