「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午前１１時現在でアトラグループが「買い予想数上昇」２位となっている。 同社は接骨院のフランチャイズチェーン（ＦＣ）を展開。１４日に２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算とともに、通期の業績予想の修正を発表し、今期の経常利益予想を従来の見通しから４５００万円増額して１億３０００万円（前期は損益トントン