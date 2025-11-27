「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午前１１時現在でアトラグループ<6029.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



同社は接骨院のフランチャイズチェーン（ＦＣ）を展開。１４日に２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算とともに、通期の業績予想の修正を発表し、今期の経常利益予想を従来の見通しから４５００万円増額して１億３０００万円（前期は損益トントン）に見直した。売上高予想は据え置いたものの、療養費請求代行事業であるアトラ請求サービス会員の新規開設院の入会や他社システム利用院の乗り換え契約の獲得は好調に推移したという。決算発表後に株価には上昇圧力が掛かることとなったが、足もとで１７０円近辺となお低位にとどまっており、更なる株高余地を見込む投資家の存在が買い予想数の増加につながったとみられている。



出所：MINKABU PRESS