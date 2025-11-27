フェローテックは反発。２６日取引終了後、インドに販売子会社を設立したと発表した。インド政府が製造業の振興策「メイク・イン・インディア」を掲げ、半導体産業の振興にも力を入れるなか、同国市場で商機拡大を図るため。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS