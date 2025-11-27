きょう東証グロース市場に新規上場したＨＵＭＡＮＭＡＤＥは、公開価格と同じ３１３０円カイ気配でスタートした。 同社は、「ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ」ブランドの紳士服、婦人服、子供服などのカジュアル衣料や装飾雑貨の製造・販売が主な事業。さまざまな著名人や企業ブランドなどとのコラボレーションによりブランド価値を更に向上させ、値引きを一切行わない販売政策を採用しているのが特徴。公募株式