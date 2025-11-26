パナソニックホールディングスが大幅続伸している。同社グループのパナソニックエナジーは２５日、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞傘下で自動運転技術を活用した配車サービスを展開するズークスに対し、米国で展開予定のロボタクシー車両向けに円筒形リチウムイオン電池を供給する複数年契約を締結したと発表。車載電池事業への収益貢献を期待した買いが入ったようだ。ズークスは