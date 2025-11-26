プロジェクトホールディングスが反発している。２５日の取引終了後に自社株３８万５０００株（消却前発行済み株数の６．５６％）を１２月１９日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は５４８万７４５０株となる。 出所：MINKABU PRESS