ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は26日、2026年1月30日から『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催すると発表し、ラインナップを一挙公開した。【画像】USJと初コラボ！『葬送のフリーレン』ティザービジュアル日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』。本イベントには、現在大人