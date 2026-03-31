31日午後3時35分ごろ、大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ）で、宙づり式のジェットコースター「ザ・フライング・ダイナソー」が発進直後に緊急停止した。USJによると、乗客32人は約35分後に全員救助された。けが人や体調不良者はいない。USJは同日、開業25周年だった。USJによると、異常を検知するセンサーが作動したため、係員がコースターを止めた。乗客をコース近くの避難路に誘導して救助。安全確認後