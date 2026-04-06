USJなどのテーマパークは入場チケットだけでなく、園内で食事をしたり、お土産としてグッズを買ったりするのでお金がかかります。1日で何十万円もかかったと聞くと、なんだかテーマパークは気軽に行けない特別な場所になってしまった気がしますよね。 本記事で家族4人でUSJに行くとどのくらいのお金がかかるのか、USJでの節約ポイントについて解説します。 家族4人でUSJに行くといくらかかる