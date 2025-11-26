ビーアンドピーが３連騰している。２５日の取引終了後、集計中の２５年１０月期連結業績について、売上高が従来予想の４３億円から４４億９５００万円へ、営業利益が６億３１００万円から７億１００万円へ、純利益が４億２６００万円から４億９１００万円へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好感した買いが入っている。 前期から連結決算に移行したため前の期との単純比較はできないものの