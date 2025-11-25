堀場製作所が反発している。同社はきょう、グループのホリバＭＩＲＡとティアフォー（東京都品川区）が、英国及び欧州における自動運転技術の開発と実用化を加速させるための協業プロジェクトを開始したと発表。これが材料視されているようだ。 協業の第１弾として、ホリバＭＩＲＡが運営する欧州最大級のモビリティ及びテクノロジー分野の研究開発拠点「ＭＩＲＡＴｅｃｈＰａｒｋ（マイラテック