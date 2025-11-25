堀場製作所<6856.T>が反発している。同社はきょう、グループのホリバＭＩＲＡとティアフォー（東京都品川区）が、英国及び欧州における自動運転技術の開発と実用化を加速させるための協業プロジェクトを開始したと発表。これが材料視されているようだ。



協業の第１弾として、ホリバＭＩＲＡが運営する欧州最大級のモビリティ及びテクノロジー分野の研究開発拠点「ＭＩＲＡ Ｔｅｃｈ Ｐａｒｋ（マイラ テック パーク）」にあるテストコースを利用して自動運転バスの実証を開始。ティアフォーは自動運転システム、自動運転レベル４の基準に準拠した電気自動車の小型バス「Ｍｉｎｉｂｕｓ（ミニバス）２．０」、各種センサー、運用支援など、ソフトウェアとハードウェア一式を提供するという。



出所：MINKABU PRESS