ホソカワミクロンは３日続伸している。香港に拠点を置くエイシオン・パートナーズが前週末２１日の取引終了後、新たにホソミクロンの株式について５％を超えて保有していることが明らかになり、思惑的な買いが入っている。大量保有報告書によると、エイシオン・パートナーズの保有割合は５．０５％。報告義務発生日は１１月１４日。保有目的は「経営陣との建設的な対話を通じて発行者の企業価値及び株主